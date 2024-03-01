Turhan Çömez’i AKP’li sandılar, arsa satışını deşifre ettiler

Sözcü'den Ece Aydın'ın haberine göre AKP iktidarı, 30 Mart 2014’te dikkat çeken bir karara imza attı. 6360 sayılı kanun ile birlikte Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi. Bu sınırlar içinde yer alan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürüldü. Köylerin mahalle haline dönüştürülmesi, köylerde yaşayan vatandaşların mülkiyetleri üzerinde ciddi tehdit oluşturdu.



Köylünün kullanımındaki mera arazileri, belediyelere ve hazineye devredildi. Ardından belediye ve hazine tarafından yok pahasına satılmaya başlandı. Tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Üretim olmayınca da ithalat eden bir ülke oldu Türkiye.



EYMÜR MAHALLESİ ARAPLARIN ELİNDE



Balıkesir onlardan biri… Eşsiz yeşil doğası ve ünlü koylarıyla araziler rant uğruna bir bir satılıyor. Doların yeşili seviliyor da ağacın yeşiline tahammül edilemiyor. 200 dönümlük Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Dereören ve Eymür Mahallesi’nin mera olarak kullandığı bir araziydi. 2019 yerel seçimlerinde sonra belediye tarafından burası meclis kararıyla satıldı.



PEKİ AMA KİMLERE?



İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez işin peşine düştü. Meclis’e soru önergesi verdi. Bilgi istedi. Ardından haraç mezat satılan o arazilerin peşine düştü, o yere gitti. Çömez’e İYİ Parti Havran Belediye Başkan Adayı Murat Hançer, İYİ Parti Havran İlçe Başkanı Mustafa Kızıl ve Demirören Mahalle Muhtarı eşlik etti.



ÇÖMEZ’İ AKP’Lİ VEKİL SANDILAR: ERDOĞAN’A BAYILIYORUZ



Çömez’i Türkçe bilmeyen bir bekçi karşıladı. Bekçi ile Arapça konuşan Çömez, bekçinin ve araziyi alan kişilerin Mısırlı olduğunu öğrendi. Çömez’i AKP vekili sanan bekçi, 200 dönümlük arazi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AKP’ye şükranlarını sundu, Arapça “Erdoğan’a bayılıyoruz, onu çok seviyoruz” dedi.



"ERDOĞAN SAYESİNDE ARAZİ ALDIK, OYUMUZ ONA"



İş bununla da bitmedi. Bekçi daha sonra Çömez’i telefonda birisiyle görüştürdü. Telefondaki kişi, araziyi belediyeden alan kişinin Emir Ali isimli Mısırlı olduğunu söyledi, arazinin sahibinin İstanbul’da olduğunu anlattı. Telefondaki o sesin söylediğine göre Emir Ali, arazide hayvancılık yapacak.



Telefondaki kişinin, Çömez ile konuşması devam ederken ağzından şu cümleler döküldü: “Oyumuzu, bu araziyi bize verdiği için AK Parti’ye vereceğiz. Araziyi alan Mısırlı da oyunu Erdoğan’a verecek. Erdoğan sayesinde arazi aldı, vatandaş oldu. Kocadağ’da da 60 dönüm yer aldık.”



"ERDOĞAN’I DESTEKLEYİN, MALLARI MÜLKLERİ DAHA FAZLA SATSIN"



Çömez’i AKP’li vekili sanan telefondaki isim anayoldan araziye yol yapılmasını da istedi. Bozuntuya vermeyen Çömez’in yanıtı da “Sizler Tayyip Erdoğan’ı destekleyin ki buradaki malları mülkleri daha fazla satsın” oldu.



"BU COĞRAFYAYI PEŞKEŞ ÇEKENLERE LANET OLSUN"



Telefon konuşmasının ardından açıklama yapan Çömez, yaşananlara “Kaz Dağları’nın eteklerindeki bu arazi Mısırlılara peşkeş çekildi. Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği bu coğrafyanın bu topraklarını başkalarına peşkeş çekenlere lanet olsun. Köylü kan ağlarken, hayvanlarını otlattıkları alanlar Araplara satılırken Araplar da Tayyip Erdoğan’a ‘Allah razı olsun’ diye dua ediyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Bunların tek tek hesabın soracağız” sözleriyle tepki gösterdi.