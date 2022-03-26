BİM'de şeker kavgası: Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

Trabzon’da BİM’de yaşanan ‘şeker’ tartışması sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi. Görüntülere göre BİM’e gelen müşteri şeker bulamayınca market çalışanına soruyor. Market çalışanı, “Şeker yok, depoya bakalım orada da yok.” deyince müşteri tepki göstererek, “Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor o zaman?” ifadelerini kullanıyor.





Market çalışanı da: 'Biri yalan söylüyor ben ne yapayım' diyor.



Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı stoklarının azaldığı yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar marketlere akın etmiş ve raflardaki yağları bitirmişti. Ayçiçek yağı konusunda bir sıkıntı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara, “Gerekirse depolarına kadar takip edip bize ihbar edeceksiniz. Biz de stokçulara karşı gerekeni yapacağız.” demişti.