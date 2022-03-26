Samanyolu Haber /Gündem / BİM'de şeker kavgası: Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor? /26 Mart 2022 15:54

BİM'de şeker kavgası: Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

Trabzon’da bir zincir markette, müşteri ve market çalışanı arasında ‘şeker’ tartışması yaşandı. Market çalışanının “Şeker yok.” sözlerine tepki gösteren bir müşteri, “Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?” diye bağırdı.

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

Trabzon’da BİM’de yaşanan ‘şeker’ tartışması sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi. Görüntülere göre BİM’e gelen müşteri şeker bulamayınca market çalışanına soruyor. Market çalışanı, “Şeker yok, depoya bakalım orada da yok.” deyince müşteri tepki göstererek, “Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor o zaman?” ifadelerini kullanıyor.

Market çalışanı da: 'Biri yalan söylüyor ben ne yapayım' diyor.

ERDOĞAN: DEPOLARINA KADAR TAKİP EDİP İHBAR EDECEKSİNİZ

Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı stoklarının azaldığı yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar marketlere akın etmiş ve raflardaki yağları bitirmişti. Ayçiçek yağı konusunda bir sıkıntı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara, “Gerekirse depolarına kadar takip edip bize ihbar edeceksiniz. Biz de stokçulara karşı gerekeni yapacağız.” demişti.
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BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

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