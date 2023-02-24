Samanyolu Haber /Gündem / Binaları yüzlerce kişiye mezar olan AKP’li müteahhit kaçarken yakalandı /24 Şubat 2023 09:20

Binaları yüzlerce kişiye mezar olan AKP’li müteahhit kaçarken yakalandı

Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde yaptığı binaların çökmesi nedeniyle yüzlerce kişi ölen ve hakkında arama kararı çıkarılan AKP’li müteahhit Yunus Kaya Mersin’de yakalandı.

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Gaziantep ve Mersin polisinin çalışmaları sonucu yakalanan Kaya'nın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilirken, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirileceği açıklandı.

6 Şubat depreminin ilk günü Nurdağı'ndaki 5 binası çöken Nurdağı Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın yakalanmaması tepkilere neden olmuştu.

Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden  Ünal Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikayette bulunmuştu.

Bu arada Yunus Kaya'nın mal varlıklarının bir bölümünü devrettiği ile ilgili iddia edilirken, bu iddianın sorgulama sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

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