Samanyolu Haber /Gündem / "İsveç ile Türkiye müzakerelerinde ilerleme kaydedildi" /24 Şubat 2023 09:14

"İsveç ile Türkiye müzakerelerinde ilerleme kaydedildi"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Türkiye’yle yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Stoltenberg hedefinin, İsveç'in Finlandiya'yla birlikte Temmuz'daki NATO zirvesinden önce ittifaka katılması olduğunu belirtti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu ve Mart ortası Brüksel'deki NATO merkezinde üç ülkenin temsilcilerinin görüşeceğini açıkladı.

Müzakereler, İsveç'teki Kuran yakma eylemleri sonrası Türkiye tarafından dondurulmuştu.

Reuters, Stoltenberg'in önceki açıklamalarına kıyasla bu sefer daha umutlu bir havada olduğunu da ekledi.


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