Binali Yıldırım'dan beyin yakan enflasyon hesabı

Partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım krizin yönetilebileceğini ancak belirsizliğini yönetilemeyeceğini savundu.





Yazı yazamaması alay konusu olmuştu, matematiği daha kötü çıktı





Binali Yıldırım, Başbakan olduğu dönemde, okulun son günü bir okulu ziyaret etmiş ve tahtaya bir şeyler yazmaya çalışmıştı, Yazısının kötülüğünün yanı sıra basit imla kurallarını bile bilmediği ortaya çıkan Binali Yıldırım'ın görünen o ki matematiği yazısından daha kötü..









