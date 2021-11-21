Samanyolu Haber /Politika / Binali Yıldırım'dan beyin yakan enflasyon hesabı /21 Kasım 2021 10:50

Binali Yıldırım'dan beyin yakan enflasyon hesabı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde 10’lardan 20’ye çıkmış iki kat artış. İyi mi, değil” dedi.

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Partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım krizin yönetilebileceğini ancak belirsizliğini yönetilemeyeceğini savundu.

Yazı yazamaması alay konusu olmuştu, matematiği daha kötü çıktı

Binali Yıldırım, Başbakan olduğu dönemde, okulun son günü bir okulu ziyaret etmiş ve tahtaya bir şeyler yazmaya çalışmıştı, Yazısının kötülüğünün yanı sıra basit imla kurallarını bile bilmediği ortaya çıkan Binali Yıldırım'ın görünen o ki matematiği yazısından daha kötü..


BİNALİ YILDIRIM'IN AKILLI TAHTA İLE İMTİHANI BAŞLIKLI VİDEO: https://www.youtube.com/watch?v=BN7kcAU427w
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