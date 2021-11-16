Binasında 5 bin uyuşturucu hap yakalanan Bakan'dan trajikomik açıklama

AĞBABA GÜNDEME GETİRMİŞTİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. İl müdürlüğü binasının bodrum katında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tutuklandığını hatırlatarak, iş akdinin de konu basında yer almadan önce feshedildiğini kaydetti. Kişi hakkındaki idari soruşturmanın bakanlık müfettişlerince yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, “Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız” değerlendirmesinde bulundu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Ağbaba, “Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı, bizde kimsenin kılı kıpırdamıyor, konu en az zararla kapatılmak isteniyor” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında beş bin uyuşturucu hap ele geçirilmesini TBMM gündemine taşıdı. Ağbaba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde müdürün özel şoförü olarak çalışan F.D.’nin 5 bin adet uyuşturucu sentetik hapla yakalanmasını sordu.Cumhuriyet'in haberine göre olayı “skandal” olarak değerlendiren Ağbaba, önergesinde; “Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı, bizde kimsenin kılı kıpırdamıyor, konu en az zararla kapatılmak isteniyor” değerlendirmesini yaptı.