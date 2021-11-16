Samanyolu Haber /Dünya / Bu sefer polisler eylem yapıyor /16 Kasım 2021 10:39

Bu sefer polisler eylem yapıyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de emeklilik haklarının ellerinden alındığı ve maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapan polisler, gösterilerini iki ay boyunca her gün düzenleyeceklerini söyledi.

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Dört sendikaya bağlı yaklaşık 200 polis, Kral Günü kutlamalarının yapıldığı Saints-Michel ve Gudule Katedrali Meydanı’nda toplandı. Sendikalarının renklerini taşıyan formalar giyen ve flamalar taşıyan polisler, bugünden başlayarak 2 ay boyunca her gün kara, deniz ve hava ulaşımı ile adalet hizmetini de aksatacak şekilde eylemler yapacaklarını duyurdu. Geçen ayın sonunda da eylem yapan polisler, 2000’den bu yana maaşlarına zam yapılmadığını belirtiyor ve 2030 itibarıyla görevlerinin ‘ağır iş’ kategorisinden çıkarılarak, yaptığı işe bakılmaksızın tüm polislerin emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesini protesto ediyor. Polislerin geçen ayki eylemleri, bölgedeki iki havaalanında uçuşların iptal olmasına ya da aksamasına neden olmuştu.
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