Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı /15 Mart 2024 22:05

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Kar yağışının etkili olduğu Karlıova-Erzurum karayolunda kaza yapan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 18 kişi, Bingöl ve Karlıova'daki hastanelere kaldırıldı.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kaza akşam saatlerinde Karlıova-Erzurum karayolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 18 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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