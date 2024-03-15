Samanyolu Haber /Gündem / Turgut Altınok mal varlığını açıkladı /15 Mart 2024 22:19

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından, mal varlığı kamuoyunda tartışma konusu olan ve konuyla ilgili soruya, "Mal, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz" diye cevap veren AKP Ankara Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı.

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AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, bu akşam sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıkladı. Altınok daha önce mal varlığıyla ilgili sorulan soruya "Mal, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz" diye cevap vermişti.

"TÜM MAL VARLIĞIM ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR"

Altınok, mal varlığını şu notla paylaştı:

* "Biz dün neredeysek bugün de oradayız… Değerli hemşehrilerim. Bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır.

* Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankarali hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar. İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir…"

"MİRAS VE ŞİRKET ORTAKLIĞI"

Altınok ayrıca şirket ortaklığıyla ilgili şunları kaydetti:

* "Altınok Gayrimenkul A.Ş adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize aynî sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhite verilmiştir. Buradan alınan daireler Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır.

* Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir; yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık; 183 adet (1artı1) daireden 67 adet daire, 12 adet dükkândan 4,4 dükkân, 2 adet dükkândan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkân, 3 adet dükkândan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkândır.

* Kızılcaşar arazi ile ilgili bilgi notu: 1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır. 2009 Mal beyanında görülen Antalya'daki daire ile ilgili bilgi notu; 2009 yılı mal beyanında görünen Antalya Lara'da bulunan dairemi daha sonra sattım.

* Diğer Hususlar: Anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissem vardır. Etimesgut ilçesinde babamdan miras kalan daireler ve arsalar muhtelif tarihlerde satılmıştır. Anne babadan kalan gayrimenkuller üzerinde parsel değişikliğinden dolayı edinim tarihleri, parsel adetleri ve hisse oranları farklılık gösterebilir."
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