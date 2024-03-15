Samanyolu Haber /Dünya / Putin’den seçime müdahale açıklaması: Cezasız kalmayacak /15 Mart 2024 22:31

Putin’den seçime müdahale açıklaması: Cezasız kalmayacak

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın Rusya'daki devlet başkanlığı seçimini etkilemek için sivil yerleşim bölgelerine saldırdığını ve bunu cezasız bırakmayacaklarını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yanı sıra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in de aralarında bulunduğu hükümet üyeleri katıldı.

Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Rusya'da bugün devlet başkanlığı seçiminin başladığını belirterek, "Kiev'deki Neonazi rejimi, oy verme sürecini aksatmak ve insanları korkutmak için bir dizi suç teşkil eden silahlı eylem planladı ve bunları uygulamaya çalışıyor. Rusya topraklarındaki sivil nüfuslu bölgelere saldırılar düzenliyorlar" dedi.

"SİVİL KAYIPLARIMIZ OLUYOR"

Ukrayna'nın attığı füze ve topların yüzde 95 oranında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini anlatan Putin, "Ancak maalesef sivil kayıplarımız da oluyor. Ailelerine gerekli her türlü yardım ve destek mutlaka sağlanacaktır. Bu düşman saldırıları cezasız kalmaz ve kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukraynalı özel birliklerin, yabancı paralı askerlerin de yardımıyla Rusya topraklarına sızma girişimlerinde de bulunduğunu belirterek, "Rusya topraklarına girmek ve yerleşmek amacıyla bir dizi terör saldırısı gerçekleştirildi. Dördü Belgorod ve biri Kursk istikametinde yapıldı. Düşman, 2 bin 500 binin üzerinde personel, 35 tank ve 40'a yakın zırhlı savaş aracı kullandı ve hiçbir istikamette başarılı olamadı" diye konuştu.

Ukraynalı birliklerin ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığına işaret eden Putin, söz konusu girişimlerin Rusya'daki devlet başkanlığı seçimini engelleme amacı taşıdığına yönelik görüşünü yineledi.

"KİMİ KORKUTMAYA KARAR VERDİLER?"

Rusya halkının bu saldırılara birlik olarak karşılık vereceğini belirten Putin, "Kimi korkutmaya karar verdiler? Rus halkını mı? Rusya'nın çokuluslu halkını mı? Bu hiçbir zaman olmadı ve eminim ki hiçbir zaman da olmayacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de “Rusya’nın Odessa’ya düzenlediği saldırılara eşit bir karşılık verileceğini” söyledi.

Zelenskiy  "Savunma Kuvvetlerimiz Rus katillerin eşit cevabımızı hissetmelerini sağlamak için kesinlikle her şeyi yapacaktır" dedi.

Rusya’nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 14 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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