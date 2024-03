Özel: Emeklilerin iki eli Erdoğan’ın yakasındadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, Burdur Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek seçimde Burdurluların desteğini istedi.



Burdur'da 15 belediyenin 2'sinin kendi partilerinden olduğunu belirten Özel, bu seçimde Burdur'da önemli bir başarıyı kovaladıklarını söyledi.



Özel, örgütlerinin birliğine, beraberliğine güvendiklerini dile getirerek, "Adaylarımızın yaş ortalamaları kırk beş. Yani Burdur'daki ekip benden dört yaş genç" dedi.



"HALA SU GETİRMEDİLER"



Burdur'da 2009 seçimlerinde Burdur Gölü için su kaynağı bulunacağı sözünün verildiğini belirten Özel, "Halen daha bu suyu getirmediler ve göl hepimizin yüreğini yaka yaka, her gün birkaç santim daha, birkaç metre daha çekilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"MURAT KURUM, SALDA'NIN FELAKETİ OLDU"



Özel, kente Millet Bahçesi yapılması sözünün de verildiğini anımsatarak şunları söyledi:



- "Bence milli meselelerimizden biri, Salda Gölü. NASA’nın bile ilgi gösterdiği, son derece gizemli, önemli bir doğa harikası. Türkiye’nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi Salda Gölü’nün bulunduğu topraklardayız. Salda Gölü ile ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadele, Yeşilova ilçe başkanımızın verdiği mücadele, CHP’nin örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, ayak basmanın yasak olması gereken Salda Gölü’nü AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik.



- Millet bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinalarına ezdirdiler, ardından ihaleyle şirkete verdiler. Salda’nın toprakları kararmaya, rengi değişmeye, suları çekilmeye başladı. Şimdi İstanbul’a talip olan, geçtiğimiz günlerde İliç’teki 9 evladımızı yutan o liç yığılmasına ‘çevreye zararı olmaz’ diye imza veren, altın şirketinin faaliyet alanını tam beş kat büyütmesine imza atan, İliç’in felaketi olan Murat Kurum, maalesef Salda’nın felaketi oldu. Onun İstanbul’un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart’ta izin vermeyecek inşallah. Türkiye’nin Maldivlerine beton döken, asfalt döken bu anlayıştan İstanbul’u uzak tutmak lazım. Türkiye’nin neresinde bir güzellik varsa Murat Kurum’dan, onu atayan anlayıştan, Tayyip Erdoğan’dan uzak tutmak lazım."



"31 MART'TA YAPACAK BİR ŞEY VAR"



AK Parti'nin iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabildiğini bugün ise 2,5 çeyrek altın alınabildiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:



"Buradan çağrım AK Parti'lilere, MHP'lileredir. 2 Nisan'dan itibaren acı reçete geliyor. Kemer sıkma geliyor. Nisan'dan bir gün önce, 31 Mart'ta yapacak bir şey var. Sandık, vatandaşın hükümete karne yerdiği yerdir. Madem bu kadar çalışan bir belediye başkanı var, madem bu kadar iyi hizmetler var. Burdur'u düşünen işler yapılmıştır. Gönlünüzden oyları verip bu iktidara da bir mesaj verin."



"SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN HESABIYLA 4 KİŞİLİK AİLENİN RAMAZAN’DAKİ GIDA MALİYETİ 31 BİN LİRA”



Kurum, daha sonra şu ifadeleri kullandı:



- "Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu. En uygun fiyatlı gıdalarla sağlıklı Ramazan tavsiyelerinde bulundular. Ben inceledim. Ramazan’da, sağlıklı ve doğru beslenmenin kişi başı maliyeti 257 lira. Tayyip Erdoğan herkese ‘Üç çocuk yapın’ diyor ama çekirdek ailenin dört kişilik olduğunu düşünsek, Sağlık Bakanlığı’nın ne kira, ne elektrik, ne su, ne doğal gaz, ne telefon, ne giyim kuşam, sadece 30 Ramazan, 4 kişilik ailenin mutfak masrafı 31 bin liradır. Tayyip Erdoğan’ın 10 bin lira en düşük emekli maaşına mahkum bıraktığı emekli ailesi, sadece iki kişinin aylık Ramazan’daki gıda maliyeti 15 bin 500 liradır. Emekli ailesine verilen 10 bin lirayla emekli ailesi ancak 9 gün geçinebilir, 21 Ramazan açtır. Asgari ücretli 16 gün karnını doyurabilir, kalan 14 Ramazan açtır. Sağlık Bakanlığı sakın Ramazan’da öğün atlamayın, iftarı, sahuru böyle yapın arada mutlaka ara öğün alın diye tavsiyede bulunmaktadır. Kimin ne yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini doğru söyleyen Sağlık Bakanı’nı atayan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 bin liraya mahkum ettiği emeklilerin iki eli Recep Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır.



"BEBEK ÜRÜNLERİ ENFLASYONU DİYE BİR ENFLASYONU BURDUR’DAN TÜRKİYE’NİN DİKKATİNE SUNUYORUM”



- Diğer taraftan Ali Orkun Başkan yeni doğan bebeklere, genç annelere yaptığı katkılardan bahsetti. Ben bebek ürünleri enflasyonu diye bir enflasyonu Burdur’dan tüm Türkiye’nin dikkatine sunmakla yükümlüyüm. İktidar partisi benimle kavga etmek istiyor. Onunla emeklilerin hakkı, emekçilerin hakkı, esnafın, köylünün, süt üreticisinin, gençlerin hakkı için, gencecik annelerin hakkı için kavga edeceğiz. Geçen sene bebek bisküvisi 46 liraydı, bu sene 100 lira oldu. Geçen sene 250 gram mama 90 liraydı, bu sene 245 lira oldu. Geçen yıl 156’lı bebek bezi, en ekonomiği 385 liraydı, 600 lira oldu. En uygun olduğu markette 589 lira. Düşük kalite biberon 45 liradan 112 lira oldu. En ucuz emzik 74 liradan 180 liraya yükseldi. Orta kalite bebek arabası 1700 liraydı, 3 bin 750 lira oldu. Basit bebek yatağı, en ucuzu 480 liraydı, 1280 lira oldu. Her kalemde yüzde 100’ü aşan, yüzde 150’ye ulaşan fiyatlar varken Recep Tayyip Erdoğan annelere, babalara ‘Üç-beş çocuk yapın’ diyor. Üç de beş de yapsalar sen hükümetsen, sen devletin başındaysan bu anne ve babanın enflasyona ezdirilmemesi lazım. Anneyi de babayı da bebeği de emekliyi de emekçiyi de enflasyona ezdiren sensin Recep Tayyip Erdoğan.



"EMEKLİNİN MAAŞINDAN AYDA 35 KİLO CEVİZ EZMESİNİ ALAN BİR DÜZENDE YAŞIYORUZ”



- Türkiye’de son bir yılda kredi borcumuz bankalara yüzde 56 artmış ama Burdur’da yüzde 81 artmış. Herkesin durumu kötü, Burdur’un durumu daha kötü. Her yerde bir başka hesabı yapıyoruz. Ordu’da fındık, Manisa’da üzüm, Isparta’da elma, Afyon’da sucuğu konuştuk. Burdur’un meşhur ceviz ezmesi var. Ceviz ezmesinin kilosu geçen sene 100 liraymış, bu sene 250 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 75 kilo ceviz ezmesi alırmış, bu sene 40 kiloya düşmüş. Alım gücünün ceviz ezmesi üzerinden hesabı; her emeklinin maaşından ayda 35 kilo ceviz ezmesini alan bir düzende yaşıyoruz.”



Konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını da tanıtan ve Burdur Belediyesinin 15 projesinin açılışını yapan Özel, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına katıldı.



"İSRAİL'E DEVLET TERÖRÜNÜN SONA ERMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"



Özel, buradaki konuşmasında, Filistin'deki akan gözyaşının ve kanın durmasını temenni ederek, İsrail Devleti'nin orantısız bir şekilde, hasta, hastane, çocuk, kadın gözetmeden yaptığı saldırılarda 32 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Ramazan ayında çatışmaların, İsrail'in saldırılarının durmasını ümit ettiğini söyleyen Özel, "Dünyada 140 ülkedeki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin liderlerine mektup yazarak bir ateşkesin sağlanması için çaba içinde olmamızı ifade etmiştim. Buradan, Burdur’dan bir kez daha Filistin'deki zulmün, Filistin'deki saldırıların ve savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.