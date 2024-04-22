Binlerce Adalı, aşırı turizmi protesto etti

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife'de protesto düzenleyen binlerce kişi, konut maliyetlerini artıran kısa süreli tatil kiralamaları ve otel inşaatlarındaki patlamayı durdurmak için turist gelişlerini geçici olarak sınırlama çağrısında bulundu.



"İnsanlar burada yaşıyor" ve "Adamızın ölmesini istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, takımadaların gelirinin yüzde 35'ini oluşturan turizm endüstrisinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.



Tenerife'nin başkenti Santa Cruz de Tenerife'deki yürüyüş sırasında Reuters'e konuşan protestoculardan biri "Bu, turistlere karşı değil, bu topraklara fayda sağlamayan ve değiştirilmesi gereken bir turizm modeline karşı bir mesajdır," dedi.



Ada grubunun başka yerlerinde ve diğer İspanyol şehirlerinde daha küçük yürüyüşler düzenlendi. Gösterilerin tamamı, yoğun yaz tatili sezonu öncesinde yirmiden fazla çevre örgütü tarafından düzenlendi.



Örgütler, yerel yetkililerin adaların çevresi, altyapısı ve konut stoğu üzerindeki baskıyı hafifletmek için ziyaretçi sayısını geçici olarak sınırlaması ve yabancıların mülk satın almasına sınırlama getirmesi gerektiğini söylüyor.



Protesto liderlerinden Antonio Bullon "Yetkililer, kaynakları tüketen ve ekonomiyi daha istikrarsız hale getiren bu yozlaşmış ve yıkıcı modeli derhal durdurmalı. Kanarya Adaları'nın ve insanların sabrının da sınırları var," ifadelerini kullandı.



2,2 milyon nüfuslu takımadaları, resmi verilere göre 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla yaklaşık 14 milyon yabancı turist ziyaret etti.



Adalardaki yetkililer olayın yerel halk üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Ada sakinlerinden gelen şikayetlerin ardından, kısa kiralamalara ilişkin kuralları sertleştiren bir yasa taslağının bu yıl geçmesi bekleniyor.



Kanarya Adaları başkanı Fernando Clavijo cuma günü yaptığı açıklamada, bölgenin önde gelen İspanyol turizm destinasyonu olmasından "gurur duyduğunu" ancak sektör büyümeye devam ettikçe daha fazla kontrole ihtiyaç duyulduğunu kabul ettiğini söyledi.