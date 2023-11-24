Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce KHK'lı öğretmenin hikayesi ''Benim Öğretmenim' belgeseli yayına giriyor... /24 Kasım 2023 13:55

Binlerce KHK'lı öğretmenin hikayesi ''Benim Öğretmenim' belgeseli yayına giriyor...

Türkiye’de son yıllarda yaşanan insan hakları ihlallerinden hissesine en çok payın düştüğü Öğretmenlerimizin maruz kaldıkları mağduriyetlerin anlatıldığı belgesel bu akşam yayınlanacak

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Türkiye’de cadı avına dönüştürülen soruşturmalar ve ihraç kararları nedeniyle binlerce eğitimci ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Yurt dışına giden eğitimciler ise zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

15 Temmuz’dan sonra muhaliflerin tasfiyesine dönüşen OHAL kararlarıyla da çok sayıda öğretmen hakkında soruşturma açılmış, mesleklerinden atılmışlardı. Bir çoğu hapishanelere girerken bir kısmı da yurt dışında yaşamak zorunda kaldı  

Öğretmenler günü vesilesi ile hatırladığımız binlerce öğretmen Kendi mesleğine ilişkin bir iş yaptırılmadığından pazarcılık, çiftçilik  garsonluk ya da inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.
İnsan Hakları Kuruluşu Human Rights Defenders (HRD) tarafından yapılan Mağdur öğretmenlerimizin hikayesini anlatan 'BEN ÖĞRETMENDİM' belgeseli BUGÜN Öğretmenler Günü’nde gösterime giriyor..

Belgeselin yayın saati 
İstanbul 20:00
Berlin     18:00
Newyork 12:00

HRD You Tube kanalı linki 


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