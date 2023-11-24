Binlerce KHK'lı öğretmenin hikayesi ''Benim Öğretmenim' belgeseli yayına giriyor...

Türkiye’de cadı avına dönüştürülen soruşturmalar ve ihraç kararları nedeniyle binlerce eğitimci ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Yurt dışına giden eğitimciler ise zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.







15 Temmuz’dan sonra muhaliflerin tasfiyesine dönüşen OHAL kararlarıyla da çok sayıda öğretmen hakkında soruşturma açılmış, mesleklerinden atılmışlardı. Bir çoğu hapishanelere girerken bir kısmı da yurt dışında yaşamak zorunda kaldı





Öğretmenler günü vesilesi ile hatırladığımız binlerce öğretmen Kendi mesleğine ilişkin bir iş yaptırılmadığından pazarcılık, çiftçilik garsonluk ya da inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.