Samanyolu Haber /Dünya / Biontech-Pfizer aşısı yapılan sağlıkçıda şiddetli reaksiyon /17 Aralık 2020 10:48

Biontech-Pfizer aşısı yapılan sağlıkçıda şiddetli reaksiyon

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yapılan bir sağlık çalışanının şiddetli alerjik reaksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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New York Times (NYT) gazetesinin isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Alaska eyaletinde bir sağlık çalışanı, Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra salı günü şiddetli biçimde alerjik reaksiyon gösterdi. Hastaneye kaldırılan kişinin şu anki durumu stabil olarak değerlendirildi.

ABD'li sağlık çalışanının aşıya verdiği reaksiyonunun, geçen hafta İngiltere'de iki sağlık çalışanında aşıdan sonra görülen reaksiyonlara benzediği ifade edildi.

Alaskalı sağlık çalışanının ilaçlara alerjisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

ABD'de geçen pazartesi günü yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı toplu aşılama başlamıştı. Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, ilk etapta sağlık çalışanları ve huzurevleri sakinlerine yapılıyor.
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