Samanyolu Haber /Dünya / Bir Avrupa ülkesinde işe bisikletle gidenlere iş verenler para verecek /01 Mayıs 2023 17:23

Bir Avrupa ülkesinde işe bisikletle gidenlere iş verenler para verecek

Belçika'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yürürlüğe giren anlaşma ile birlikte işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu oldu.

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Belçika'da aynı zamanda 1 Mayıs İşçi Bayramı olan bugünden itibaren, işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0,27 euro ödenek verilmesi zorunlu hale geldi.

Belçika'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında işverenler ile işçi temsilcileri arasında yapılan anlaşma ile işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu oldu.

Buna göre, çalışanlar, 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0,27 euro ödenek alacak. Bu ödenekten vergi muaf olacak.

Gazete Duvar'ın haberine göre, bir çalışanın günlük bisiklet ödeneği 40 kilometreyi geçemeyecek. Böylece bisiklet ödeneği günlük 10,8 euro ile sınırlı olacak.


Söz konusu bisiklet ödeneği verilmesine şimdiye kadar işverenler karar verebiliyordu. Bu kapsamda işverenlerin yaklaşık yüzde 30'u bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu.

Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor.
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