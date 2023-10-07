Samanyolu Haber /Dünya / Bir cenaze evinde çürümüş 115 ceset bulundu /07 Ekim 2023 10:11

Bir cenaze evinde çürümüş 115 ceset bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde, koku şikayeti nedeniyle arama yapıldı. Polisler, aramada 115 çürümüş ceset buldu.

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ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde şikayet üzerine yapılan aramada, 115 çürümüş ceset kalıntılarına rastlandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, Fremont İlçe Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenaze Evi"nde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı aktarıldı.

İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.

Freemont polisi, cenaze evinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını söyledi.

Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.
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