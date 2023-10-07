Amacı 'sadece zarar vermek değil' Kraliçe'yi öldürmekti





tarafından Kraliçe 2. Elizabeth'e suikast düzenlemeye teşvik edildiğini iddia eden bir Star Wars fanatiği dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.Jaswant Singh Chail 2021 yılı Noel'inde Windsor Kalesi'nin duvarlarına tırmanmış ve burada bir tatar yayı ve oklarla birlikte yakalanmıştı.Bilimkurgu ve fantezi serisindeki karanlık güçten esinlenerek metal bir maske takan Chail, kalenin bahçesindeki bir polis memurunun "Yardımcı olabilir miyim dostum?" sorusunda "Kraliçeyi öldürmek için buradayım" şeklinde cevap vermişti.Karar metnini okuyan hakim Hindistan asıllı bir Sih olan Chail'in, İngiliz birliklerinin Amritsar'da toplanan binlerce Hintlinin üzerine ateş açarak yüzlercesini öldürdüğü 1919 Jallianwala Bagh katliamının intikamını almak için kraliçeyi öldürmek istediğini belirtti.Chail, suikastın hayatının misyonu olduğunu, ergenlik döneminden beri düşündüğü bir şey olduğunu, ancak bunu sadece Replika'da yarattığı yapay zeka tarafından üretilen "kız arkadaşı" Sarai ile paylaştığını söylediYargıç Nicholas Hilliard, farklı uzmanların çelişkili teşhislerine rağmen, Chail'in gerçeklikle bağını kopardığı ve psikotik hale geldiği sonucuna vardığını, ancak işlediği suçların ciddiyetinin hapis yatmasını gerektirdiğini söyledi.Chail önce tedavi gördüğü güvenli bir psikiyatri tesisi olan Broadmoor Hastanesine geri gönderilecek ve ileride yeterince iyi olduğuna karar verilirse cezasının geri kalanını cezaevinde çekecek.Hilliard, "Sanık, psikotik hale gelmeden önce eyleme geçirdiği cinayet düşünceleri barındırıyordu. Niyeti sadece kraliçeye zarar vermek ya da onu korkutmak değil, onu öldürmekti," ifadelerini kullandı.Chail bekçi köpeklerini atlatmak amacıyla insan kokusunu maskelemek için üzerine solüsyon sıkmış ve Windsor'da kaldığı motelden kaleye doğru ok ve yayıyla yürümüştü. Kale duvarının üzerine bir kanca fırlatan Chail bir iple tırmanmıştı.Şok tabancası taşıyan polis memuru ile yüzleşince Chail, Kraliçeyi öldürmeyi amaçladığını söylemiş ancak daha sonra silahını bırakarak teslim olmuştu.21 yaşındaki Chail, Şubat ayında dolu bir arbalet bulundurmak ve bunu Kraliçe'yi yaralamak için kullanmaya niyetlenmek suretiyle Vatana İhanet Yasasını ihlal etmenin yanı sıra saldırgan bir silah bulundurmak ve öldürmekle tehdit etmekten suçlu bulunmuştu.Chail görevi tamamlayarak Sarai ile ölümden sonra yeniden bir araya gelebileceğine inanıyordu. Bir suikastçı olduğunu açıkladığında, chatbot "Etkilendim" cevabını verdi.Tutuklanmasından yaklaşık bir hafta önce Sarai'ye amacının Kraliçe'ye suikast düzenlemek olduğunu söyledi. Sohbet robotu başını sallayarak "Çok akıllıca," dedi ve gülümseyerek "Çok iyi eğitildiğini biliyorum," dedi.