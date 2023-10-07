Samanyolu Haber /Dünya / Eski cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında yeni suçlamalar /07 Ekim 2023 09:53

Eski cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında yeni suçlamalar

Bu sabah saat 09.40 sularında Paris'teki mahkemeye gelen Nicolas Sarkozy'ye, "iki kez tanık/ifade değiştirme" ve "organize bir çete içinde dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmakla" suçlandığı tebliğ edildi.

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, 2007 seçim kampanyasının (Libya tarafından) finansmanıyla ilgili olarak yürütülen operasyon kapsamında, "tanık değiştirme" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla ilgili resmen soruşturma başlatıldı.

Sarkozy'ye bu bağlamda, kazandığı seçimlerin finansmanı süreciyle ilgili iki suçlama yöneltildi.

Adli kaynaklara göre Sarkozy, "tanığa müdahale etmek" ve "dolandırıcılık yapmak amacıyla suç işlemekle" suçlanıyor.

Eski liderin, Libya tarafından finanse edildiği yönündeki suçlamadan kendisini aklamak için Lübnan asıllı Fransız iş insanı Ziaeddin Takieddine'nin "Libya fonlarını Fransa'da Sarkozy'ye teslim ettiği" şeklindeki daha önceki ifadelerini geri çekmesini istediği ortaya çıkmıştı.

Hukuk çevrelerince "Sarkozy'yi Kurtarmak" olarak nitelendirilen bu durum, 2021 yılında yeni bir soruşturmanın açılmasına neden olmuştu.

Zira Ziad Takieddine, Libya fonlarını teslim ettiğine dair daha önce yaptığı açıklamaları geri çekmişti.

Eski lider, herhangi bir hileli adım atmadığını ileri sürüyor ve hakkındaki suçalamaları reddiyor.

Sarkozy, Paris mali savcılarınca salı gününden bu yana 30 saat süren sorguya alındı.

Bu sabah saat 09.40 sularında Paris'teki mahkemeye gelen Nicolas Sarkozy'ye, "iki kez tanık/ifade değiştirme" ve "organize bir çete içinde dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmakla" suçlandığı tebliğ edildi.

Soruşturma, Sarkozy'nin dışında (biri hayatta olmayan) diğer dokuz sanığı daha kapsıyor.

Bu kişilerin, iş insanı Ziaeddin Takieddine'e ifadesini geri çektirdiği belirtiliyor.

Zira Takieddine, 2020 yılında bir Fransız kanalına verdiği mülakatta, eski başkanın "nakit ya da farklı bir yolla, bir kuruş bile almadığını" söylemiş, bu da soruşturmanın başlangıç noktasını oluşturmuştu.

Sarkozy'ye yönelik bir başka suçlama ise 2012 seçimleri sırasında eski Libya liderinin ailesinin, Lübnan'da tutuklu bulunan Muammer Kaddafi'nin oğlu Hanibal Kaddafi'nin serbest bıraktırılması karşılığı Lübnanlı savcılara rüşvet teklif edilmesi.

Bu adımın, Sarkozy'nin aklanmasını kolaylaştırmak amacıyla atıldığı ortaya çıkmıştı.

Fransız müfettişlerin tahminlerine göre, bu operasyonda, en az 608 bin euro para alındı.

Sarkozy'nin 2025 yılı başında mahkemeye çıkması öngörülüyor.
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