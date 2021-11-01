Bir çok davanın 'yeniden yargılanmasının' önü açıldı : Mağdurlar ne yapmalı?

Anayasa Mahkemesi, haziran ayında kamu görevinden ihraç edilen 125 bin KHK’lıyı ilgilendiren bir karara imza atmıştı . Yüksek Mahkeme, Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara “üyeliği” ve “mensubiyeti” bulunduğu gerekçesiyle ihraç kararı verilmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

Yasadaki "Üyelik ve mensubiyet” ifadelerini iptal eden mahkeme, bir kişinin yasadışı bir oluşuma üye sayılıp sayılmayacağına “olağan dönemde” MGK'nın değil yargının karar vereceğini, düzenlemenin masumiyet karinesine aykırı olduğu görüşünü savunmuştu.











Kararın gerekçesinin yayınlanmasının ardından bir çok hukukçu , Hizmet Hareketine yönelik davaların çoğunda yeniden yargılanmanın önünün açıldığı görüşünde .





Sosyal Medya hesabından paylaşımlarda bulunan Avukat Murat Akkoç gerekçeli kararla birlikte 'Kesınleşen kararlar için "yargılanmanın yenılenmesı" nedeni ortaya çıkmıştır' dedi.





Yargıtay Tarafından onaylansa bile davada yargılananların tekrar başvurması gereğini söyleyen Akkoç örnek müracaat dilekçeler ( Dilekçeler için tıklayın) paylaştı













Kararın gerekçesi yazıldıktan sonra geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlandı.