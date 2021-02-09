Samanyolu Haber /Gündem / "Bir gece vakti işi bitiririz" diye tehdit etti /09 Şubat 2021 12:50

"Bir gece vakti işi bitiririz" diye tehdit etti

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak tayin edilen Melih Bulu'yu istifaya davet eden öğretim üyeleri ile öğrencileri tehdit etti.

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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden protesto eylemlerinin gece yarısı operasyonu ile sona erdirileceğini ima etti.

Kılıç, eylemlere devam eden öğretim üyeleri ve öğrencileri şu sözlerle tehdit etti: "Boğaziçili misiniz, Boğaz dışılı mısınız? onu bunu bilmem. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim." 

İLAHİYAT DEKANI CEVDET KILIÇ: BİR GECE VAKTİ İŞİ BİTİRİRİZ

Daha sonra mesajını silen Kılıç, şahsi Twitter hesabında tekrar şu ifadeleri kullandı: "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız? onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim.”

Kılıç başka bir twette ise “Şöyle yapalım. Boğaziçi Üniversitesi'ni kapatalım, yerine üniversite kuralım.” ifadelerini kullandı.

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