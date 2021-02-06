Boğaziçi hakkında çarpıcı iddia!

Boğaziçi Üniversitesi’nin, İstanbul Bebek'te Boğaz kenarında değerli bir araziye sahip olduğu biliniyor. Üniversitenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tahliye edilebileceği yer aldı.







Önceki aylarda taşınma iddiaları üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılana açıklamada “İddialar doğru değildir.” denilmişti.





"BAŞKA MAKSATLA KULLANILDIĞINDA EL KONULABİLECEK"





Bununla birlikte, İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özgün Emre Koç tarafından Boğaziçi arazisi hakkında dikkati çeken bir belge paylaşıldı.





Belgede, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji’nden alındığı, arazinin başka maksatla kullanımı durumunda New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi.





Koç belge ile ilgili, “Resmi belgelerin orijinalleri Columbia University Nadir Eserler ve Elyazmaları Kütüphanesi'nde arşivlenmiş durumda. İlgili belgelerin kütüphanenin Robert Kolej kayıtları bölümünde 45-55 no arası kutularda mevcut olduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı.







