Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi hakkında çarpıcı iddia! /06 Şubat 2021 18:01

Boğaziçi hakkında çarpıcı iddia!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına karşı protestolar devam ederken, tartışmaların odağında üniversiteye ait paha biçilmez arazi de yer alıyor.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi’nin, İstanbul Bebek'te Boğaz kenarında değerli bir araziye sahip olduğu biliniyor. Üniversitenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tahliye edilebileceği yer aldı.

Önceki aylarda taşınma iddiaları üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılana açıklamada “İddialar doğru değildir.” denilmişti.

"BAŞKA MAKSATLA KULLANILDIĞINDA EL KONULABİLECEK" 

Bununla birlikte, İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özgün Emre Koç tarafından Boğaziçi arazisi hakkında dikkati çeken bir belge paylaşıldı. 

Belgede, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji’nden alındığı, arazinin başka maksatla kullanımı durumunda New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Koç belge ile ilgili, “Resmi belgelerin orijinalleri Columbia University Nadir Eserler ve Elyazmaları Kütüphanesi'nde arşivlenmiş durumda. İlgili belgelerin kütüphanenin Robert Kolej kayıtları bölümünde 45-55 no arası kutularda mevcut olduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boğaziçi hakkında çarpıcı iddia! Sonraki Haber >>

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:26:53