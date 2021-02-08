Samanyolu Haber /Gündem / Melih Bulu 2'nci yardımcıyı da buldu /08 Şubat 2021 12:39

Melih Bulu 2'nci yardımcıyı da buldu

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir aydır süren “kayyım rektör” protestoları sebebiyle yardımcı bulamakta zorlanan Prof. Dr. Melih Bulu, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’ndan akabinde ikinci yardımcısını da buldu.

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Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde öğretim üyesi ve son atamada 9 rektör adayından biri olan kuantum fizikçisi Prof. Dr. Naci İnci'nin, “rektör yardımcısı” olarak atandığı üniversitenin tüm birimlerine resmî yazıyla tebliğ edildi.

Prof. Dr. Naci İnci; fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor.

NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı.

1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996 yılında doçent oldu.

1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'nun iki yardımcısından biri Prof. Dr. İnci (küçük fotoğraf) oldu.
 
URT DIŞINDA ÜNİVERSİTELERDE DERSLER VERDİ

1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümüne profesör olan ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak ders verdi.
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