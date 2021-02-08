"Alman aşısı kimlere yapıldı?" sorusu artık sorulamaz: Zaten hiç gelmemiş!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şubat sonuna kadar 5 milyon doz geleceğini duyurduğu BioNTech/Pfizer aşısının Türkiye'ye gelmediğini yazdı. Zeyrek, "Konuyla yakından ilgilenen bir yetkili, eğer bu bürokratik sorunlar zamanında aşılamazsa şirketin bir iki hafta içinde Türkiye için ayrılan o aşıları Avrupa Birliği pazarına süreceğini söyledi." ifadesini kullandı.





Zeyrek yazısında, "Bırakın 4.5 milyon doz aşıyı, aralık ayında geleceği söylenen 550 bin doz aşı dahi gelmemiş. İster istemez ikinci soruyu sordum: 'Neden gelmedi. Aşılar nerede?' Sağlık Bakanlığı cephesi, aşıların gelmemesinin nedeninin BioNTech/Pfizer şirketinin gerekli güvenceleri vermemesi olduğunu söylüyor. BioNTech/Pfizer şirketi yetkilileri de aşıları satın almak için görevlendirilen Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) bürokratik engeller çıkardığını, bu nedenle de satışın gerçekleştirilemediğini söylüyor. Kim doğru söylüyor bilmiyorum ama bu anlaşmazlık sayesinde Türkiye'ye (m)RNA formatındaki BioNTech/Pfizer aşısının gelmediğini kesin biliyorum." değerlendirmesini yaptı.