Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit Başkanlığı’nda toplandı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıda, korona virüsü tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alındı. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir” denildi.





PARA CEZASI KESİLİYOR





Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanıyor. Maddede şu ifadeler yer alıyor: “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”





HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?





Bolu, Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Uşak’ta da maske zorunluluğu getirilmişti. Maske takmanın zorunlu olduğu bu illerin dışında İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Adana gibi büyük illerde kalabalığın fazla olduğu caddelerde maskesiz dolaşmak yasak.