Samanyolu Haber /Gündem / Bir kutu kolanın fiyatı bakın ne kadar oldu /10 Mayıs 2022 21:20

Bir kutu kolanın fiyatı bakın ne kadar oldu

Yüksek döviz kurarı ve artan enflasyonla birlikte tüketim ürünlerine yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Bu zam haberlerinden birisi de Coca Cola ile ilgili olarak geldi.

SHABER3.COM

Yüksek döviz kurları ve artan enflasyon farklı ürünlere yeni zamlar olarak yansımaya devam ediyor.

Bu ürünlerden birisi de Coca Cola oldu.

Sosyal medyadan paylaştığı sigara zammı haberleriyle de tanınan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu ve Başkanı Özgür Aybaş, yaptığı yeni paylaşımda ise bu kez Coca Cola fiyatlarını paylaştı.

Aybaş paylaşımının sonuna ise "Sağlığımızı düşündükleri için yapılıyor bu zamlar Yoksa niye yapsınlar." ifadesini ekledi.

İşte Aybaş'ın paylaştığı yeni Coca Cola fiyatları:

Coca Cola Firmanın tavsiye fiyatları

330cc kutu 8 TL

200cc kutu 6 TL

1 lt pet. 12.5 TL

1.5 lt pet 15 TL

2 lt pet. 17.5 TL

2.5 lt pet 20 TL

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