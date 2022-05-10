Bir kutu kolanın fiyatı bakın ne kadar oldu

Yüksek döviz kurları ve artan enflasyon farklı ürünlere yeni zamlar olarak yansımaya devam ediyor.





Bu ürünlerden birisi de Coca Cola oldu.





Sosyal medyadan paylaştığı sigara zammı haberleriyle de tanınan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu ve Başkanı Özgür Aybaş, yaptığı yeni paylaşımda ise bu kez Coca Cola fiyatlarını paylaştı.





Aybaş paylaşımının sonuna ise "Sağlığımızı düşündükleri için yapılıyor bu zamlar Yoksa niye yapsınlar." ifadesini ekledi.





İşte Aybaş'ın paylaştığı yeni Coca Cola fiyatları:





Coca Cola Firmanın tavsiye fiyatları







330cc kutu 8 TL







200cc kutu 6 TL







1 lt pet. 12.5 TL







1.5 lt pet 15 TL







2 lt pet. 17.5 TL







2.5 lt pet 20 TL





