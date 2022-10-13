Bir polis daha beylik tabancasıyla intihar etti

Ağır yaralı bir şekilde Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılan polis memuru Göktekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ekipler Hükümet Konağı’nda incelemelerde bulundu.



Polis memurunun mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Son bir haftada intihar girişiminde bulunan polis sayısı 8’e çıkarken, Emniyet Teşkilatı Sendikası, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, son 24 saatte 5 polis intiharı yaşandığını açıklamış, intihar eden bir polisin bıraktığı notu paylaşmıştı.



Geçen hafta İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Enes Sayhan uğradığı mobbingle ilgili bir mektup bıraktıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde kafasına ateş ederek yaşamına son vermişti.