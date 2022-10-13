Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Gazprom’dan yapılan açıklamada, Dönmez ile Miller’ın Moskova’da düzenlenen “Rus Enerji Haftası" kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.





Bakan Dönmez, “Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda bir de konuşma yaptı.





Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.





Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır." ifadelerini kullandı.





Dönmez, teklif edilen girişimin teknik olarak ayrıntılı olarak tartışılması ve geliştirilmesi gerektiğini, ancak uygulanmasının "tamamen mümkün" olduğunu kaydetti.





Aynı zamanda Gazprom'un başkanı Alekesy Miller, şirketin gaz iletim tesisleri kurabileceğini vurgulayarak ‘‘Avrupa Birliği ile Türkiye sınırında bir ticaret platformu konusu da düşünülebilir" dedi.





Dönmez ile Rusya Başbakan Yardımcısı görüştü





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus Enerji Haftası için geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile de bir araya geldi. İkili, Türkiye ile Rusya arasında devam eden enerji projelerini ele alarak görüş alışverişinde bulundu.





Rusya, Karadeniz’den Türkiye'ye iki gaz boru hattı aracılığıyla gaz akıtıyor: Mavi Akım (kapasite - yılda 16 milyar metreküp) ve Türk Akımı (31,5 milyar metreküp). Mavi Akım sadece Türkiye pazarına gaz sağlamak için tasarlandı. Türk Akımı'nın iki hattından (15.75 milyar metreküp) ilki Türkiye'ye gaz sağlamak için, ikincisi ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz sağlamak için kullanılıyor.