Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Uğur Demirok’un ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden (TEM) sağlık bir bilgi alamadığını belirten Ömer Faruk Gergerlioğlu kaçırılma vakasını TBMM’ye taşıdı.Meclis’te İçişleri Bakanlığı’na seslenen Gergerlioğlu şöyle konuştu:‘‘Azerbaycan’da bir anda ortadan kaybolan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Uğur Demirok. Ailesi Uğur Demirok’la ilgili günlerdir bilgi alamıyor, 36 gündür kaçırılmış, haber verilmiyor. Azerbaycan yetkilileri Türkiye’ye bir operasyonla götürüldüğünü söyledi ailesine.





‘‘TEM BİR KABUL EDİYOR BİR REDDEDİYOR’’



Ailesi Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvurdu, Ankara TEM’de olduğu söylendi. TEM, bir kabul edip bir reddediyor. Avukatı ziyarete gitti, TEM olmadığını söyledi. Uğur Demirok’un ailesi can güvenliğinden endişe etmektedir. İçişleri Bakanlığı’nı, zorla kaçırılma vakalarının bir süre sonra ortaya çıktığı Ankara Emniyeti’ni bir an önce açıklama yapmaya davet ediyorum.’’