Samanyolu Haber /Politika / Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış! /13 Ekim 2022 11:08

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’un MİT tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı. Ankara Emniyeti’ne seslenen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ankara TEM’e soruyorum bu kaçıncı kaçırılma vakası? Bu kaçıncı ihlal?” diye sordu.

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Uğur Demirok’un ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden (TEM) sağlık bir bilgi alamadığını belirten Ömer Faruk Gergerlioğlu kaçırılma vakasını TBMM’ye taşıdı.

‘‘AZERBAYCAN YETKİLİLERİ OPERASYONLA TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ’’

Meclis’te İçişleri Bakanlığı’na seslenen Gergerlioğlu şöyle konuştu:

‘‘Azerbaycan’da bir anda ortadan kaybolan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Uğur Demirok. Ailesi Uğur Demirok’la ilgili günlerdir bilgi alamıyor, 36 gündür kaçırılmış, haber verilmiyor. Azerbaycan yetkilileri Türkiye’ye bir operasyonla götürüldüğünü söyledi ailesine.



‘‘TEM BİR KABUL EDİYOR BİR REDDEDİYOR’’

Ailesi Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvurdu, Ankara TEM’de olduğu söylendi. TEM, bir kabul edip bir reddediyor. Avukatı ziyarete gitti, TEM olmadığını söyledi. Uğur Demirok’un ailesi can güvenliğinden endişe etmektedir. İçişleri Bakanlığı’nı, zorla kaçırılma vakalarının bir süre sonra ortaya çıktığı Ankara Emniyeti’ni bir an önce açıklama yapmaya davet ediyorum.’’
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u... Sonraki Haber >>

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Kiev'den dehşet veren

Kiev'den dehşet veren
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:35