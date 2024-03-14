Samanyolu Haber /Dünya / Bir Rus oligarh daha hayatını kaybetti! /14 Mart 2024 00:52

Bir Rus oligarh daha hayatını kaybetti!

Rusya’nın petrol devi Lukoil firmasının Başkan Yardımcısı Vitaly Robertus hayatını kaybetti.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

53 yaşındaki Vitaly Robertus'un ölümü şirketin basın açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada ölüm nedeni belirtilmedi.

Bütün çalışma hayatını Lukoil bünyesinde geçiren Robertus'un 30 yıl boyunca şirkette farklı görevler aldığı ve ekonomi fakültesi mezuniyeti sonrasında göreve başladığı biliniyor. 

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Lukoil'in üst düzey yöneticilerinin dördüncü ölüm gerçekleşti. 24 Ekim 2023'te şirketin yönetim kurulu başkanı Vladimir Nekrasov "akut kalp yetmezliğinden" öldü. Ve 1 Ağustos 2022'de Lukoil'in önceki yönetim kurulu başkanı Ravil Maganov, Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Mayıs 2022'de şirketin bir diğer eski üst düzey yöneticisi Alexander Subbotin öldü ve ölüm nedeni de akut kalp yetmezliği olarak adlandırıldı.
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