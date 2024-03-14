Respect Graduate School’un Ramazan programına davetlisiniz

Rahmet ve bereket ayı Ramazan münasebetiyle, İslamî ilimlerin her alanında uzmanlar yetiştirmek isteyen ve bu gayeyle akademik çalışmaların yanı sıra nitelikli sertifika programları da hazırlayan Respect Graduate School, sizleri 2024 yılı Burs ve Bağış Programına davet ediyor!
Abdullah Aymaz, Dr. İsmail Büyükçelebi, Kerim Balcı, Mustafa Fidan, Emine Eroğlu ve sürpriz misafirlerin katılımı, Asım Yıldırım'ın sunumuyla Respect Türkçe Youtube kanalında (https://www.youtube.com/RespectTurkce) CANLI yayınlanacak olan programımızdan bütün dostlarınızı haberdar etmenizden memnuniyet duyarız.
Canlı yayın günü ve saati: 17 Mart Pazar New York saatiyle 3 PM (EST)* Houston - 2 PM California - 12 PM İngiltere - 19.00 Almanya - 20.00 Yunanistan - 21.00 Türkiye, - 22.00 Azerbaycan - 23.00 Kırgızistan - 01.00 (Ertesi gün)