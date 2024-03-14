Kurum’u bu yüzden tercih etti: “Ranta hayır diyemez”

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı adayı Murat Kurum’a dair ilginç açıklamalarda bulunan Davutoğlu:





“AKP’nin yaptığı aday tercihleri nedeniyle kazanma olasılıklarını çok düşük görüyorum. Bana AKP’den kim aday olur diye sorulmuştu, ben de kendi rant hesaplarına karşı ‘hayır’ diyemeyeceği zayıf bir adayı çıkarabileceğini belirtmiştim. Erdoğan bu seçimi kaybederse 29 Mayıs’ın psikolojisi nedeniyle kaybedecek. ‘Ben ne olursa olsun kazanırım’ düşüncesi Erdoğan’ı bu noktaya itti. Kanal İstanbul’da dahil olmak üzere İstanbul’la ilgili kendi talimatlarının dışına hiç çıkmayacak bir adaya yöneltti. Murat Kurum böyle bir aday. İkisi de bürokratlarımdı çok iyi tanırım.





Halktv’ye konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Ergun bey olmuş olsa, İstanbul için daha rasyonel bir tercihti. buna yöneltti. İstanbul’u hiç tanımayan birini İstanbul’a aday yapmak şu demek ‘Ben nasıl olsa kazanacağım, bari bana bir gün ‘hayır’ demeyecek biri olsun. Murat Kurum ismi mutlak itaat kriterine uyan ama seçim kazanabilme şansı zayıf bir isim. Bu tartışmanın içinde yer almamak için biz aday göstermedik” diye konuştu.