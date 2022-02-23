Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısında, odaya bağlı fırıncıların azami 210 gram ekmeği 3 liraya satması, umumi tuvaletlerin azami fiyatının ise 2 liraya çıkması kararlaştırıldı



İZTO'nun şubat ayı meclis toplantısında 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin azami fiyat tarifesi belirlendi. Buna göre, odaya bağlı 450 fırıncı 210 gram ekmeği azami 3 liradan satacak.



Kentteki umumi tuvalet fiyatlarında da değişiklik yapılacak. 1 lira olan umumi tuvalet ücretleri, yeni karara göre azami 2 lira olacak.



İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesinden meclis üyesi Hüseyin Sağır "Girdilerimize yüzde 55'lik bir zam geldi ancak biz zammı yüzde 30'da bıraktık. Hayatımızı idame ettirmeye uğraşıyoruz" dedi.