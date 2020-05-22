Samanyolu Haber /Spor / Bir ülke daha ulusal futbol ligini iptal etti /22 Mayıs 2020 22:38

Bir ülke daha ulusal futbol ligini iptal etti

Koronavirüs salgını nedeniyle adeta durma noktasına gelen küresel futbol sektöründe normalleşme çabaları sürerken, bir ülkenin daha ulusal ligini iptal etme kararı geldiği bildirildi.

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Meksika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Liga MX'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.

Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı.
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