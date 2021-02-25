Samanyolu Haber /Eğitim / Bir üniversite= 27 hısım, akraba! /25 Şubat 2021 11:21

Bir üniversite= 27 hısım, akraba!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde rektöründen dekanına kadar 27 kişinin birbiriyle akraba oldukları ortaya çıktı.

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Katip Çelebi Üniversitesi'nde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasındaki 27 kişi birbiriyle akraba çıktı. CHP Milletvekili Mahir Polat “Binlerce vatandaşımız sınavlarda alın teri dökerken bu kadrolara birileri sınavsız geliyor. Kul hakkından bahsedenler, eş dost atamaları için kul hakkı yiyor” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Polat'ın TBMM'ye verdiği soru önergesine Rektör Prof. Saffet Köse şu cevabı gönderdi:

"Şube müdürlüğünden daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan 16'sının şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atamasının yapıldığı; rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından tespit edilebilen 27 kişinin birbiri arasında akrabalık bağı bulunduğu görülmüştür."
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