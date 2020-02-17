Samanyolu Haber /Gündem / Bir vatandaştan daha acı haber geldi /17 Şubat 2020 19:36

Bir vatandaştan daha acı haber geldi

Şişli'de kendisini doğalgaz borusuna astığı iddia edilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

İstanbul Şişli'de bir kişi yalnız yaşadığı evindeki doğalgaz borusuna asılmış halde bulundu.Zeytinburnu Belediyesi'nde memur olarak çalışan Yavuz Selim S.( 33) işine gitmeyince, iş yerindeki arkadaşları durumdan şüphelendi.Arkadaşları, saat 15.00 sıralarında, telefonla ulaşamadıkları Yavuz Selim S'nin ulya Mahallesi Çiğdem 1 Sokak'ta bulanan 5 katlı dairenin giriş katında yalnız yaşadığı evine kontrol için geldi. 

Arkadaşları kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir çağırdı. Arkadaşları, onu giriş kapısının üstünde bulunan doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Sağlık ekipleri, Yavuz Selim S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ve savcı inclemesinin ardından ceset otopsi için, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

İlk belirlemelere göre Yavuz Selim S'nin , kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği değerlendiriliyor. Sahibi olduğu "Tedi" adlı köpeği arkadaşları götürdü. 
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