Biri AKP'li Külünk'ü uyandırsın... Zamları Erdoğan yaptı

AKP iktidarının ekonomi politikaları neticesinde yaşanan hayat pahalılığı ve ardı arkası gelmeyen zamlar yurttaşı nefes alamaz hale getirdi. Yapılan maaş zamları neredeyse birkaç gün içinde eridi gitti. Ancak partideki kimi yöneticileri ise ortadaki vahim tablodan bir kez daha market zincirlerini sorumlu tutarak iktidarı aklama çabasına giriyor. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor.





Sosyal medya hesabından bir market reyonunda yer alan ürünlerin fotoğrafını paylaşan Külünk, zincir marketlerin zam öncesi temizlik ürünlerinin satışı durdurduğunu iddia etti.





KDV zammının ardından son 2 günde bazı zincir marketilerin hummalı bir şekilde etiket değiştirdiğini öne süren Külünk, özellikle temizlik ürünlerinin etiketlerinin söküldüğünü ifade etti.





Külünk, raflarda olan ürünlerin satın alınamadığına ve görevlilerin 'zam geleceği için ürünler satışa kapalı' diyerek müşteriye ürün satışı yapmamasına tepki gösterdi.





Metin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Son 2 gündür bazı zincir marketler yine hummalı bir etiket değiştirme işine girişmiş . Başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürünün etiketleri sökülmüş durumda. Ürünler raflarda olmasına rağmen kasada okuyucudan geçmiyor ve satın alınamıyor. Görevliler, 'zam geleceği için ürünler satışa kapalı' diyerek müşteriye ürün satışı yapmıyorlar."





"Zincir marketler ve benzeri gruplar milleti resmen soyuyorlar" sözleriyle tepkisini sürdüren Külünk, "Kontrolsüz bir zam furyası başlatıldı! Bu yaptığınız insanlığa sığar mı? Bu haksız kazancı içinize nasıl sindiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



















