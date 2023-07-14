Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Putin ile arayı düzelmek için 'uçak' hamlesi /14 Temmuz 2023 10:11

Erdoğan'dan Putin ile arayı düzelmek için 'uçak' hamlesi

Putin’le ara bulmak için yangın söndürme uçakları mı alınacak?

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Erdoğan’ın, Ukraynalı Azov taburu komutanlarını Kiev'e geri göndermesi ve Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki açıklamaları Rusya ile gerilime neden olmuştu. 

Bunun üzerine ‘Erdoğan’ın Rusya’yı bir kez daha sırtından vurduğu’ yorumları yapılırken, Erdoğan’ın yakında Putin ile yüz yüze görüşeceğiz açıklamasına da Kremlin’den “belirlenmiş bir tarih yok” cevabı gelmişti.

Şimdi ise Rus Haber Ajansı RIA Novosti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yangınla mücadele için amfibi uçak alımı konusunda Putin ile görüşmek istediği bildirildi.

Habere göre, Erdoğan, Rus amfibi uçaklarının satın alınmasını Vladimir Putin ile yapacağı yüz yüzde görüşmede dile getirmeyi planladığı belirtildi.
Erdoğan, Vilnius'taki bir NATO zirvesinden dönerken gazetecilere verdiği demeçte, "Sayın Putin ile kişisel bir görüşmede, yangınların söndürülmesinde çok önemli bir etkiye sahip oldukları için amfibi uçaklarından birkaçının satın alınmasını görüşeceğimizi umuyoruz” dedi.

Erdoğan, yangınla mücadele için donanımlı uçak ve helikopter alımını zaten finanse ettiklerini, ancak bunlara Rusya'dan satın alınan iki veya üç amfibi daha eklenirse daha etkili olacağını hatırlattı.

Erdoğan’ın yangın uçakları alma fikri, son hafta iki ülke arasında oluşan gerilimi azaltma adına teşebbüs olarak yorumlandı. 

Daha önce, 2021'de Ankara'nın talebi üzerine Moskova, orman yangınlarını söndürmek için Milli Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı üçü Be-200'ler de dahil olmak üzere 11 uçaktan oluşan bir hava grubunu Türkiye'nin güneyine gönderilmişti. Şubat ayında ise Rus Be-200 tanker uçağı, depremlerin ardından yerleşim yeri ve İskenderun limanında çıkan yangınların söndürülmesine yardımcı oldu.
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