Birleşmiş Milletler kaçırılan Yusuf Bilge Tunç için yapılan başvuruyu kabul etti

Şefika Nur Kurt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi abim için yaptığımız başvuruyu kaydetti! Abimin zorla kaybedilmesinde yapanların yanına kalmaması adına atılmış büyük bir adım” ifadelerini kullandı.









Tr724'ün verdiğigöre, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndaki görevinden 15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı. Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen ortaya çıkarılmayan Yusuf Bilge Tunç’un bulunması için Türkiye’de çalmadık devlet kapısı bırakmayan ailesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne başvurdu.Yusuf Bilge Tunç’un kızkardeşi Şefika Nur Kurt, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin yaptıkları başvuruyu kabul ettiğini sosyal medyadan duyurdu.