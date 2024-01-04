Bitcoin 3 bin dolar birden düştü

Ekime 28 bin doların altında giren Bitcoin, ayı 34 bin 500 dolar seviyesinde bitirmişti. Kasımın ilk gününde de benzer seviyede ilerleyen Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra yükselişe geçmişti.



Kasımın ikinci haftasında 36 bin 800 dolar seviyesini gören kripto para birimi böylelikle son 18 ayın rekorunu kırmıştı. Sonrasında 37 bin 300 doları da gören Bitcoin, ayı 37 bin 715 dolardan bitirmişti.



Bu noktadan sonra yeniden yükselişe geçen Bitcoin 2023’ü 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. 2 Ocak’ta da 45 bin 800 dolara çıkarak Nisan 2022’den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.



Düne 45 bin 300 dolar seviyesinde başlayan kripto para birimi 42 bin 100 dolara kadar düştü. Bu da yaklaşık yüzde 7’lik kayıp anlamına geliyor. Bitcoin şu an 43 bin 185 dolar seviyesinde ilerliyor.



12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.



2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.



Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden Bitcoin ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.