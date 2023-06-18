Blinken, 5 yıl aradan sonra Çin’e giden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu









ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Blinken, 5 yıl sonra Çin'e gelen ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.





EURONEWS'İN haberine göre Blinken, bugün mevkidaşı Çin Gang ve Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşecek. Blinken'ın yarın da Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme yapması öngörülüyor.





Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'in başında göreve gelmesinden bu yana Pekin'i ziyaret eden en düzey yetkili ve 5 yıl sonra Çin'e gelen ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.





En son Donald Trump döneminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin'i ziyaret etmişti.





Blinken'ın ziyaretine ilkin Biden ve Şi'nin, Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede karar verilmiş ancak ABD'li Bakan şubatta yapmayı planladığı ziyareti Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle iptal etmişti.



