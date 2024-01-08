Blinken, Arap liderlere ne söz verdi?

Blinken, günün ilk durağı olan Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edildi ve ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.



Ürdün Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah görüşmede, İsrail'in Gazze'nin büyük bir bölümünü harabeye çeviren ve yardım görevlilerine göre 2,3 milyon bölge sakinini açlık sınırında bırakan askeri harekatını sürdürdüğü bir zamanda, ülkesinin insanların yerinden edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.



Kral Abdullah'dan Gazze'deki savaşın devam etmesinin "feci sonuçları" olabileceği uyarısı



Kral Abdullah, Blinken’a, İsrail'e acil bir ateşkes için baskı yapılmasında Washington'a büyük görev düştüğünü söyledi ve Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırarak 1200 kişiyi öldürmesi ve 240 kişiyi rehin almasıyla başlayan Gazze'deki savaşın devam etmesinin "feci sonuçları" konusunda uyarıda bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da açıklamasında, Blinken'in Amman'da Kral Abdullah ile yaptığı görüşmede "ABD'nin Filistinliler’in Batı Şeria ve Gazze'den zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu ve Batı Şeria'daki Filistinli sivillerin aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinden korunmasının kritik bir gereklilik olduğunu vurguladığını" söyledi.



Blinken Ürdün'ün ardından geçtiği Katar'ın başkenti Doha'da da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Thani tarafından kabul edildi, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Aldulrahman el-Thani ile biraraya geldi.



Doha'daki görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Filistinli siviller, koşullar elverir elvermez evlerine geri dönebilmeli. Gazze'ye terketmeye zorlanamazlar ve zorlanmamalılar" dedi.



Gazze'de yaşayanların çoğu çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş durumda ve Batı Şeria’da da bugün Cenin kentinde ölümlere neden olan çatışma dahil şiddet olayları alevlenmiş durumda.



"Bu kolayca yayılabilecek bir çatışma"



Blinken, İsrail'in Gazze'deki Hamas militanlarına yönelik saldırısının daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı tetikleyeceği endişelerinin arttığı bir dönemde bölgeyi turluyor.



ABD Dışişleri Bakanı, "Bölgede derin gerilimin yaşandığı bir andayız. Bu kolayca yayılabilecek, daha da güvensizliğe ve acılara yol açabilecek bir çatışma" diye konuştu.



Blinken’ın ziyareti, Beyrut'ta bir insansız hava aracının düzenlediği saldırıda üst düzey bir Hamas liderinin öldürülmesi ve İsrail'in Lübnan ile olan kuzey sınırında İran destekli Hizbullah ile çatışmalara girmesinin ertesine denk geliyor. Washington aynı zamanda Yemen'in büyük bölümünü kontrol eden Husi militanlarının Kızıldeniz gemilerine yönelik saldırılarını engellemek için müttefiklerini biraraya getiriyor.