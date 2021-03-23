BM’den Gergerlioğlu ve İstanbul Sözleşmesi için çağrı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ve muhalif siyasetçilerin gözaltına alınması konularına dair AKP hükümetine çağrıda bulundu. BM açıklamasında muhalif siyasetçilerin ve aktivistlerin gözaltına alınmasından endişe duyulduğu da belirtildi.





Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri dönmesi için çağrıda bulundu.





Basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, "Belirsiz bir şekilde tanımlanan terör suçlamaları, muhalif olarak algılanan kişilerin hedef alınması ve susturulması için yöneltilmeye devam ediliyor" dedi.