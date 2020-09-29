Samanyolu Haber /Dünya / BM Genel Sekreteri: Kahreden bir dönüm noktası /29 Eylül 2020 10:44

BM Genel Sekreteri: Kahreden bir dönüm noktası

Coronavirus’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu aşmasına ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kahreden bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

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Dünyada Coronavirus nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu geçti.

Bunun insanı "uyuşturan bir sayı" olduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, "Buna rağmen her bir yaşam, önemini kaybetmemeli. Babalar, anneler, ağabeyler, kız kardeşler, arkadaşlar ve meslektaşlar..." dedi. Guterres, dünyanın her tarafındaki insanları mesafe ve hijyen kurallarına uymaya ve maske takmaya çağırdı.

Pandeminin meydana getirdiği zorluğun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu belirten Guterres, bunun için sorumluluk sahibi yöneticilerin, bilimin ve dünya genelinde işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD’DE

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867, vaka sayısı ise 33 milyon 282 bin 969. Covid-19 ölümlerinin en fazla yaşandığı ülke 250 bin 69 ölüm ile ABD, ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor. Vaka sayısının da giderek arttığı Hindistan'ın pandeminin yeni merkezi olmasından endişe ediliyor.

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