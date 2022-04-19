Samanyolu Haber /Dünya / BM Güvenlik Konseyi Kudüs için acil toplanıyor /19 Nisan 2022 09:24

BM Güvenlik Konseyi Kudüs için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını ele almak için yarın olağanüstü toplanacak. BM Güvenlik Konseyi üyeleri Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin talebiyle yarın acilen kapalı oturum düzenleneceği belirtildi.

SHABER3.COM

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları sükunete davet etti. Genel Sekreter Guterres, İsrail ve Filistinliler arasında artan gerginlik ve şiddetle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her iki taraftaki liderleri kötüleşen durumun sakinleşmesine yardım etmeye davet etti.

Genel Sekreter Guterres, gerginliğin daha da büyümemesi için kutsal mekanlardaki provokasyonlara derhal son verilmesi ve Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde ihtilafı çözmek için Filistinliler'i ve İsrailliler'i destekleme taahhüdünü yineledi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in, bölgedeki gerilimin durması için temaslarını sürdürdüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı Abdullah’la Ortadoğu barışı konusunda birer telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da, ilgili tüm taraflardaki siyasi, dini ve topluluk liderlerini durumu sakinleştirmeye, kışkırtıcı söylemleri yaymaktan kaçınmaya ve gerilimi tırmandırmak isteyenlere karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Wennesland, gerilimlerin daha da tırmanmasına izin verilmesinin yeni riskleri beraberinde getirdiği konusunda her iki tarafı da uyararak, yetkilileri acilen gerilimi düşürmeye ve radikallerin daha fazla provokasyonlarını önlemeye çağırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM Güvenlik Konseyi Kudüs için acil toplanıyor Sonraki Haber >>

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

İsveç'te "Kur'an yakma" provokasyonu

İsveç'te

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:49:15