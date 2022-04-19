BM Güvenlik Konseyi Kudüs için acil toplanıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları sükunete davet etti. Genel Sekreter Guterres, İsrail ve Filistinliler arasında artan gerginlik ve şiddetle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her iki taraftaki liderleri kötüleşen durumun sakinleşmesine yardım etmeye davet etti.



Genel Sekreter Guterres, gerginliğin daha da büyümemesi için kutsal mekanlardaki provokasyonlara derhal son verilmesi ve Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.



Guterres, BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde ihtilafı çözmek için Filistinliler'i ve İsrailliler'i destekleme taahhüdünü yineledi.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in, bölgedeki gerilimin durması için temaslarını sürdürdüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı Abdullah’la Ortadoğu barışı konusunda birer telefon görüşmesi yaptığını belirtti.



BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da, ilgili tüm taraflardaki siyasi, dini ve topluluk liderlerini durumu sakinleştirmeye, kışkırtıcı söylemleri yaymaktan kaçınmaya ve gerilimi tırmandırmak isteyenlere karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.



Wennesland, gerilimlerin daha da tırmanmasına izin verilmesinin yeni riskleri beraberinde getirdiği konusunda her iki tarafı da uyararak, yetkilileri acilen gerilimi düşürmeye ve radikallerin daha fazla provokasyonlarını önlemeye çağırdı.