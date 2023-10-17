Samanyolu Haber /Gündem / BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Gazze ve İsrail’de ateşke teklifini reddetti /17 Ekim 2023 17:07

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Gazze ve İsrail’de ateşke teklifini reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın İsrail ile Gazze Şeridi arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin insani kararına oy vermedi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Projeye beş ülkeden destek geldi, ABD dahil dört ülke karşı çıktı, altı ülke ise çekimser kaldı.

ABD belgeyi desteklemeyi reddetmesini Hamas'ın eylemlerini kınamamasıyla açıkladı.
Başkan Brezilya Büyükelçisi Sergio França Danese, "Karar taslağı gerekli sayıda oyu almadığı için kabul edilmedi" dedi.

Belgeyi Rusya, Çin, BAE, Gabon ve Mozambik destekledi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya karşı çıkarken, Arnavutluk, Brezilya, Gana, Malta, İsviçre ve Ekvador çekimser kaldı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Konsey'in kendisini bir kez daha Batılı delegasyonlardan oluşan bir blokun bencil arzularının rehinesi olarak bulmasından" duyduğu üzüntüyü dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi gerilimi düşürmeyi amaçlayan açık ve güçlü bir kolektif sinyal gönderememesinin tek nedeni budur. Ancak Ortadoğu'da son onyılların en büyük şiddet patlamasından bahsediyoruz" dedi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Gazze Şeridi'ndeki insani krizden Hamas'ı sorumlu tuttu. Diplomat, "Konsey ve tüm uluslararası toplum, Hamas'ı açıkça kınayarak ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını yeniden teyit ederek insani krize çözüm bulma sorumluluğunu taşıyor… Ne yazık ki, Rusya'nın sunduğu karar tüm bu gereklilikleri karşılamıyor" dedi.

Rusya’nın hazırladığı taslak kararda "derhal, sürdürülebilir ve tamamen gözlemlenebilir bir insani ateşkes" çağrısı yapılması önerildi. Ayrıca, "sivil nüfusa yönelik her türlü şiddet ve düşmanlığın yanı sıra her türlü terör eylemini de güçlü bir şekilde kınamayı" önerdi.
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