Moskova’dan İsrail ve Gazze için diplomasi trafiği

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve son olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail-Filistin krizini telefonda görüştü.





Putin, telefon trafiğinde tüm liderlerle bölgedeki son gelişmeleri ve İsrail-Filistin çatışmasını masaya yatırdı, Orta Doğu’da ateşkes çağrısında bulundu.





Kremlin’den yapılan açıklamada, “Tüm görüşmelerde, odak noktası keskin bir şekilde tırmanan Filistin-İsrail çatışması oldu. Gazze Şeridi’nde derinleşen insani krizle birlikte, sivil kayıpların sayısında feci bir artış ve bölgede derinleşen insani krizle birlikte, düşmanlıkların büyük çapta tırmanması konusunda aşırı endişe dile getirildi” denildi.





Liderlerin, ateşkesin bir an evvel sağlanması ve ihtiyaç sahibi herkese yardım sağlanması için insani ateşkes sağlanması gerektiği konusunda oybirliğiyle görüş bildirdikleri vurgulandı.





Putin- Netanyahu görüşmesi





Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, sivilleri hedef alan her türlü eylemi "güçlü bir şekilde reddettiğini ve kınadığını" ifade etti.





Kremlin’den yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in Binyamin Netanyahu'ya Rusya'nın çatışmayı normalleştirme ve Gazze Şeridi'nde insani krizi önleme yönünde attığı adımlar hakkında bilgi verdiği belirtiliyor.





Ayrıca açıklamada, Vladimir Putin tarafından özellikle İsrail tarafının, Filistin, Mısır, İran ve Suriye liderleriyle bugün gerçekleştirilen telefon temaslarının kilit noktaları hakkında bilgilendirildiği belirtildi.





Rusya Federasyonu’nun Filistin-İsrail çatışmasının sona erdirilmesi ve siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir çözüme ulaşılması amacıyla hedeflenen çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.”





16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile telefon görüşmeleri yaptı. Müzakereler sonucunda bu siyasetçilerin tamamı Gazze Şeridi'ndeki insani krizin sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bundan önce Rusya, Gazze Şeridi'ndeki kriz ortamında BM Güvenlik Konseyi'ne insani konularda bir karar taslağı sunmuştu.