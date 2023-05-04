Samanyolu Haber /Gündem / BM Raportöründen "Cumartesi Anneleri" için çağrı /04 Mayıs 2023 10:45

BM Raportöründen "Cumartesi Anneleri" için çağrı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor Cumartesi Anneleri’nin yargılandığı davaya ilişkin suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı. Lawlor, "Kaybedilen yakınlarını anmak suç değildir" dedi.

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30 Ağustos Birleşmiş Milletler Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü nedeniyle İstanbul Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan Cumartesi Anneleri hakkında açılan dava bugün görülecek.

Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor bir mesaj yayınladı.



Lawlor sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı. Lawlor, Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından da (TİHV) paylaşılan mesajında şunları söyledi:

“Kaybolan akrabaları anmak ve onurlandırmak için barışçıl bir şekilde toplanmak suç değildir. Cumartesi Anneleri/İnsanları aleyhindeki bugünkü dava Türkiye’de insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı zulmün en son kanıtıdır. Suçlamalar düşürülmeli.”

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü nedeniyle gözaltında öldürülen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’un mezarlarının bulunduğu Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda basın açıklaması yapmak istemişti.

Ancak mezarlığı ablukaya alan polis girişlere izin vermedi. Mezarlığa girmeye çalışanları çembere alan polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Serbest bırakılan 14 kişi daha sonra savcının emri ile tekrar gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alınan Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut, Aynur Ergül, Derya Deniz, Hüsnü Alkan ve Türkan Acar hakkında iddianame hazırladı. İddianamede şüpheliler “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ile suçlandı.

İddianame Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmalarına bugün başlanacak. Cumartesi Annelerinin 700. Hafta Buluşması’na yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan ve aralarında kayıp yakınları ve hak savunucularının da bulunduğu 46 kişinin yargılandığı davaya ise devam ediliyor. 46 kişi de “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla yargılanıyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 16 Kasım 2022 tarihli kararında polisin 700. Hafta Buluşması’na yönelik müdahalesinin ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’nın ihlali olduğuna karar vermişti.
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