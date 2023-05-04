İtirafçı olduğu iddia edilen Hakan Atilla konuştu: 'Talimatın tepeden geldiğine eminim'

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla pasaportuna el konduğunu duyurmuştu.





Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” diyen Atilla, sebebin belli olmadığını belirtmişti.





Atilla, bir diğer paylaşımında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” demişti.





HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Hakan Atilla’nın pasaportuna İçişleri Bakanlığı kararıyla tahdid konulduğu öğrenilirken, tahdidin neden konulduğu merak konusu oldu. İddiaya göre Atilla’nın ABD’de görülen Halkbank davasında “itirafçı” olduğu ve Türkiye’yi zora sokacak beyanlar verdiği AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Saray’da tedirginlik yaratan bu bilgi neticesinde Atilla’nın pasaportuna tahdit konuldu.





'Madem öyleydi neden görevden almadılar'

Söz konusu iddia için Hakan Atilla, “Yalan, dolan bunlar. Talimatın tepeden geldiğine eminim. Madem öyleydi beni neden Borsa İstanbul’un başına getirdiler ya da neden görevden almadılar” dedi.





“Türkiye‘yi zora sokacak beyanlarda bulundunuz mu?” sorusuna Atilla, “Ben Türkiye’yi zora sokmam. Türkiye kendini zora sokuyor. Bu bir gazetecinin uydurmasıydı. ABD’de öyle bir sistem yok. Kapalı kapılar arkasından konuşayım da beni serbest bırakın gibi bir şey yok. Ya anlaşırsınız ya da anlaşmazsınız” diye konuştu.





“Ben size neden bu değildir demiyorum” diyen Atilla, “Bu gerekçeye dayanarak tahdit konulmuş olabilir. Ama onların iddia ettiği hikaye gerçek değil” ifadelerini kullandı.





'Tek muhatapları Rıza Sarraf'

"Sizin itirafçı olduğunuzu Cumhurbaşkanı’na istihbaratın haber verdiği iddialar arasında" sözleri içinse Atilla, “Ne istihbaratından bilgi alacaklar. ABD’deki tek muhatapları Rıza Sarraf” dedi.





“Peki neden tahdit konulduğunu sormak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ulaşmaya çalıştınız mı?” sorusuna da Atilla, “Evet. Ulaşmaya çalıştım. Müsait değilmiş. ‘Seçimden sonra görüşelim’ demiş” ifadelerini kullandı.