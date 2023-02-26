BM'den deprem için ''kıyamet'' açıklaması

Roma merkezli WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Beasley'in "Bugün gördüklerimi tarif etmemin tek bir yolu var: Kıyamet. Mahalleler dümdüz olmuş, evler yıkılmış, okullar ve dükkanlar kapalı, hayatlar parçalanmış durumda. Buradaki yıkımın ölçeği gerçekten anlaşılmaz boyutta'' sözlerin yer verildi. Açıklamada, "Dünya, buradaki insanları desteklemek için ivedilikle seferber olurken, bu depremin etkisi aylarca, yıllarca hissedilecek" ifadesi kullanıldı.







