Samanyolu Haber /Gündem / Boğaz'da Rus tankeri trafiği yoğunlaştı /06 Aralık 2022 13:23

Boğaz'da Rus tankeri trafiği yoğunlaştı

AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunun yürürlüğe girmesiyle Boğaz'da Rus petrolü tankeri yoğunluğu yaşandığı bildirildi. Yoğunluğa, Türkiye'nin talep ettiği sigorta teminat belgesinin neden olduğu belirtiliyor.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin (AB) deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne uyguladığı ambargo ile Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole 60 dolar tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesi sonrası İstanbul Boğazı'nda Rus petrol tankeri yoğunluğu yaşandığı gözlendi. Kazakistan tankerlerinin de bekleyen tankerler arasında olduğu bildiriliyor.

Financial Times'ın haberine göre, Türk sularından geçmek isteyen 19 petrol gemisi dün Boğaz'da bekletildi. Yoğunluğa, tavan fiyat yaptırımının ortaya çıkardığı sigorta probleminin neden olduğu belirtiliyor.

Türkiye, 1 Aralık 2022 itibariyle, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yapacak ticari gemilerden genişletilmiş P&I sigortası talep edileceğini duyurmuştu. Türkiye'nin talep ettiği sigorta Londra merkezli P&I sigorta birliği tarafından sağlanıyor. Ancak 5 Aralık'ta AB ve G7 yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte İngiltere'nin Rus tankerlerine sigorta hizmeti vermeyi kesmesi, Rus petrolü taşıyan gemileri sigorta sorunu ile karşı karşıya bıraktı.

AB ile G7 ülkeleri arasındaki tavan fiyat anlaşmasına  göre, Rus petrolünün AB dışında  üçüncü ülkelerebelirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetler sunamayacak.

Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, Reuters'in konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.

AB, yaptırımların amacının Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelirin azaltılmasını sağlamak ve böylece Ukrayna'da yürütülen savaş için yeni finansman kaynağı yaratmasını engellemek olduğunu açıklamıştı. AB, ambargo öncesi Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla yapıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boğaz'da Rus tankeri trafiği yoğunlaştı Sonraki Haber >>

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:57